«Ювентус» — «Милан»: Криштиану Роналду начёт полуфинал Кубка Италии с первых минут
«Ювентус» и «Милан» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020.
«Ювентус»: Буффон, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, Бентанкур, Матюиди, Пьянич, Роналду, Дуглас Коста, Дибала.
«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Калабрия, Кессье, Беннасер, Пакета, Бонавентура, Чалханоглу, Ребич.
Встреча состоится в Ювентусе на арене «Альянц Стадиум» сегодня, 12 июня, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».
Напомним, первый матч 1/2 финала Кубка Италии, который состоялся 13 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершился со счётом 1:1.
Ф. Индзаги: немного зол на Роналду и Месси. Из-за них кажется, что я и Рауль мало забивали
- 12 июня 2020
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