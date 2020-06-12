«Ювентус» — «Милан»: Криштиану Роналду начёт полуфинал Кубка Италии с первых минут

«Ювентус» и «Милан» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020.

«Ювентус»: Буффон, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, Бентанкур, Матюиди, Пьянич, Роналду, Дуглас Коста, Дибала.

«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Калабрия, Кессье, Беннасер, Пакета, Бонавентура, Чалханоглу, Ребич.

Встреча состоится в Ювентусе на арене «Альянц Стадиум» сегодня, 12 июня, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».

Напомним, первый матч 1/2 финала Кубка Италии, который состоялся 13 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершился со счётом 1:1.