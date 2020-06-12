Криштиану Роналду возвращается после карантина

Сегодня, 12 июня, состоится матч «Ювентус» – «Милан». Ответная встреча 1/2 финала Кубка Италии пройдёт в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выйдет на матч в стартовом составе туринской команды.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В неё войдут ассистенты Лука Мондин и Мауро Галетто. Резервный рефери — Давиде Масса.
В первом матче полуфинала 1/2 финала Кубка Италии, который прошёл 13 февраля, «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1). В другом полуфинале встретятся «Наполи» и миланский «Интер». В первой встрече победу на выезде одержали неаполитанцы (1:0). Ответный матч пройдёт завтра, 13 июня. Финал турнира запланирован на 17 июня.
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