Кокорин: Рами говорил, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о деталях личной жизни бывшего защитника сочинской команды Адиля Рами с экс-возлюбленной, актрисой Памелой Андерсон.

«Познакомился с ним на отдыхе, когда он был с Памелой. В Сочи он приехал без неё. Всех, конечно, интересовало, как она в постели. На это он ответил: «Это лучшая женщина, которая у меня была». Ещё он говорил, что у него было 12 раз за ночь с ней. Абсолютно не постеснялся выдать такую информацию.

Рами приехал с тяжёлой травмой. Думали, во время карантина он восстановится, а тут такая новость. С его слов, клуб не платил ему денег и он просто уехал из клуба», — сказал Кокорин в прямом эфире на канале Александра Алиева «Кент» в YouTube.