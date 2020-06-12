Кокорин: Рами говорил, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о деталях личной жизни бывшего защитника сочинской команды Адиля Рами с экс-возлюбленной, актрисой Памелой Андерсон.
«Познакомился с ним на отдыхе, когда он был с Памелой. В Сочи он приехал без неё. Всех, конечно, интересовало, как она в постели. На это он ответил: «Это лучшая женщина, которая у меня была». Ещё он говорил, что у него было 12 раз за ночь с ней. Абсолютно не постеснялся выдать такую информацию.
Рами приехал с тяжёлой травмой. Думали, во время карантина он восстановится, а тут такая новость. С его слов, клуб не платил ему денег и он просто уехал из клуба», — сказал Кокорин в прямом эфире на канале Александра Алиева «Кент» в YouTube.
Кокорин: идут диалоги с «Ромой», «Марселем» и прочими. Мой приоритет — Европа
- 12 июня 2020
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:00
-
21:47
-
21:27
-
21:16
-
21:10
-
20:54
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:00
-
19:48
-
19:44
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:30
-
18:24
-
17:59
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
16:36
-
16:32
Партнерский контент