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Спортдиректор «Фортуны»: Нагельсман лучше Гвардиолы читает игру соперника. Он уникален

Спортдиректор «Фортуны»: Нагельсман лучше Гвардиолы читает игру соперника. Он уникален
Футбол / Англия 0

Управляющий директор по спорту «Фортуны» Лутц Пфанненштиль поделился своим мнением о главном тренере «РБ Лейпциг» Юлиане Нагельсмане, с которым ранее работал в «Хоффенхайме».

«Меня удивляет способность Юлиана анализировать. То, что занимает у меня около трёх минут, он делает за 30 секунд. Он даже лучше Хосепа Гвардиолы, если говорить о чтении игры оппонента и корректировке тактики во время матча.

Пеп — один из тех, кто сначала много анализирует, а затем принимает решение. Юлиан одновременно и анализирует, и наблюдает. Это занимает меньше времени, и это может стать решающей вещью в матче.

Думаю, это не талант, а дар. Я встречал много тренеров, но Юлиан — единственный, который обладает таким качеством. Он уникален», — приводит слова Пфанненштиля DAZN.

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