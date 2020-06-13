Бонуччи — о нереализованном Роналду пенальти: даже величайшие игроки могут ошибаться

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после матча с «Миланом» (0:0) прокомментировал выход туринского клуба в финал Кубка Италии.



«Важно было выйти в финал, чтобы сыграть в Риме за первый титул в сезоне. Сначала было крайне непривычно играть на пустом стадионе. «Милан» отлично действовал, играя в меньшинстве. Итог — ничья, но мы должны думать, что стакан наполовину полон, потому что цель выполнена.



Даже величайшие игроки могут ошибаться. «Милан» мог забить в любой момент, поэтому мы должны были сохранять бдительность. Думаю, мы ещё увидим великий «Ювентус» и великого Роналду в будущем. Надеемся, возвращение футбола подарит немного радости болельщикам, которые находятся дома», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

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