«Ювентус» обновил рекорд по выходам в финал Кубка Италии
Туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии сезона-2019/2020, сыграв вничью с «Миланом» в ответном матче полуфинала (0:0, первая встреча — 1:1).
«Ювентус» сыграет в решающем матче Кубка Италии в 19-й раз в истории. «Старая синьора» обновила собственный рекорд, который удерживает с 2017 года. На втором месте по выходам в финал турнира находится «Рома» (17), на третьем — «Милан» (14).
В финале нынешнего розыгрыша Кубка Италии команда Маурицио Сарри сыграет с победителем пары «Интер» — «Наполи». В первом матче полуфинала, который состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро», победу одержали гости — 1:0. Ответная встреча состоится в Неаполе на арене «Сан-Паоло» сегодня, 13 июня, начало — в 22:00 мск.
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