Сарри: сейчас «Ювентус» на уровне первых матчей межсезонья

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничью 0:0 в домашнем ответном полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом», благодаря которой по сумме двух встреч туринцы вышли в финал.



«Безусловно, увидеть свою команды на поле после трёхмесячного перерыва вызывает положительные эмоции, даже если из-за отсутствия болельщиков это не совсем то, что раньше.



Я был очень удивлён и обрадован первыми 30 минутами матча. Мы очень быстро передвигали мяч и доминировали на поле, даже до красной карточки. После этого мы медленно сбавили темп, интенсивность игры, но на пустом стадионе это всегда риск. Команда показывала хороший футбол, играя в 1-2 касания, а потом игроки больше сосредоточились на индивидуальных действиях.



Из положительного могу выделить то, что мы совершенно не давали играть сопернику. Конечно, вернуться в форму на 100% потребует времени. Если сравнивать с предсезонной подготовкой, то сейчас команда на уровне первой половины июля, но карантин хуже межсезонья, потому что продолжался гораздо дольше.



Нам нужно запастись терпением, но первые 30 минут сегодня – это отличный знак. Главное, что мы в финале. «Наполи», как и мы, потерял преимущество своего поля, потому что тоже будет играть при пустых трибунах. Результат первого матча может стать небольшим преимуществом для «Интера», но исход их противостояния ещё не предрешён», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии