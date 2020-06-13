Геркус: Дзюба, Смолов и Кокорин — три топовых нападающих в России
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал трёх лучших, по своему мнению, российских нападающих.
«Дзюба, как и Смолов, как и Кокорин, это три топовых нападающих в России. Шомуродов — нет, мы говорим сейчас про русский паспорт. Ари – нет, он не такой топовый, как эти трое. Эти ребята покруче. Они могут и 15 голов забить за сезон, а Ари – нет. Он ограниченный игрок. Хороший, но у него нет рывка. Он очень техничный, борется, но не может убежать. И плохо играет головой.
Дзюба хорошо играет головой, прикрывает мяч. Рывок у него есть, он может уйти. И может один в один, а Ари – нет», — отметил Геркус в эфире канала «Футбольный хейт» в You Tube.
Геркус занимал должность генерального директора «Локомотива» с 2016 по 2018 годы.
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