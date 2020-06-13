Источник: «Ювентус» выставил Рэмси на трансфер

«Ювентус» намерен расстаться с полузащитником Аароном Рэмси, сообщает Daily Mail.
В качестве причины называется слишком высокая зарплата игрока, который получает £ 400 тыс. в неделю, а руководство туринского клуба не готово мириться с такими расходами в период пандемии коронавируса.
По информации источника «Ювентус» оповестил о намерении продать игрока два английских клуба, которые могут заинтересоваться услугами Рэмси. Предполагается, что одним из них является «Манчестер Юнайтед», который готов подписать контракт с футболистом, если он согласится на понижение финансовых требований.
Рэмси перешёл в «Ювентус» из «Арсенала» в 2019 году на правах свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил 4 года и совершил 4 результативных передачи.
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