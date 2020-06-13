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Пасторе: у Неймара есть потенциал, чтобы достичь уровня Месси и Роналду

Пасторе: у Неймара есть потенциал, чтобы достичь уровня Месси и Роналду
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе поделился мнением насчёт своего бывшего одноклубника Неймара, с которым он выступал в «ПСЖ».

«Я знаю, что Неймар хочет стать номером 1 в мире, и у него всё для этого есть. Он много тренируется. Любой матч, если он в форме, может выиграть в одиночку. Неймар может дать гораздо больше, чем уже демонстрирует. Каждый игрок должен в нужное время находиться в нужной команде, которая поможет ему сделать скачок. Это непросто. Мы говорим об уровне Месси и Роналду. У Неймара есть потенциал, чтобы добиться этого», — приводит слова Пасторе TyC Sports.

Неймар защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, когда перешёл в парижский клуб из «Барселоны» за рекордную для мирового футбола сумму в € 222 млн.

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