Пасторе: у Неймара есть потенциал, чтобы достичь уровня Месси и Роналду

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе поделился мнением насчёт своего бывшего одноклубника Неймара, с которым он выступал в «ПСЖ».



«Я знаю, что Неймар хочет стать номером 1 в мире, и у него всё для этого есть. Он много тренируется. Любой матч, если он в форме, может выиграть в одиночку. Неймар может дать гораздо больше, чем уже демонстрирует. Каждый игрок должен в нужное время находиться в нужной команде, которая поможет ему сделать скачок. Это непросто. Мы говорим об уровне Месси и Роналду. У Неймара есть потенциал, чтобы добиться этого», — приводит слова Пасторе TyC Sports.

Неймар защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, когда перешёл в парижский клуб из «Барселоны» за рекордную для мирового футбола сумму в € 222 млн.