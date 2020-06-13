«Марсель» может приобрести форварда «Ювентуса» Игуаина

«Марсель» может приобрести нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает L'Equipe.



По информации источника, бывший форвард итальянского и французского клубов Фабрицио Раванелли, который в ближайшем будущем может стать спортивным директором «Марселя», намерен усилить команду аргентинским нападающим.



Раванелли уверен, что 32-х летний Игуаин, несмотря на возраст, станет отличным усилением к Лиге чемпионов, но подчеркивает, что заручиться его услугами может быть непросто.



Игуаин перешёл из «Ривер Плейт» в мадридский «Реал» в 2006 году. В 2013-м аргентинец перешёл в «Наполи». Цвета «Ювентуса» форвард защищает с 2016 года, его контракт истекает в 2021 году. В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Милан» и «Челси». В нынешней кампании нападающий провёл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Ювентус» готов продать Игуаина не менее чем за € 18 млн