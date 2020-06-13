«Брешия» подаст в суд на Балотелли и Райолу

«Брешия» готовится подать в суд на нападающего Марио Балотелли, а также его агента Мино Райолу, сообщает Football Italia.

Ранее Райола обвинил в клуб в дискриминации. По словам агента, итальянскому форварду не сделали ни одного теста на коронавирус, несмотря на требования лиги проверять каждого игрока. Сам Балотелли подтвердил слова Райолы.

После этого на официальном сайте «Брешии» появилась информация, что клуб готов подать в суд на Балотелли и Райолу за клевету.

Ранее сообщалось, что Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил форварду документ, извещающий о том, что он уволен. Утверждалось, что причиной стал отказ Марио от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сам Марио заявлял, что не появлялся на тренировках из-за болезни и даже выслал в офис «Брешии» справку о своей недееспособности.

Итальянец выступает в составе «Брешии» с лета 2019 года и принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил 5 голов.