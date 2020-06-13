Арьен Роббен: моё возвращение в «Баварию» невозможно

Бывший нападающий «Баварии» Арьен Роббен ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

«Могу ли я возобновить карьеру? Никогда не знаешь, что произойдёт. Я не хочу сейчас говорить «да» или «нет». Я должен разочаровать вас. Моё возвращение в «Баварию» невозможно», — приводит слова Роббена Goal.

Роббен завершил профессиональную карьеру летом 2019 года. Нидерландский футболист за свою карьеру выступал за «Гронинген», ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию».

Мюнхенская «Бавария», набрав в 30 матчах 70 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет семь очков. Следующий матч мюнхенцы проведут 13 июня на своём поле с мёнхенгладбахской «Боруссией».