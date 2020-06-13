Экс-вратарь сборной Аргентины: мне предлагали миллион долларов за два пропущенных гола

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти рассказал, как его пытались подкупить перед матчем «Бока Хуниорс» с «Ривер Плейт».

«Мне предлагали миллион долларов. Нужно было пропустить два гола. Я ел в ресторане, куда всегда ходил. Ко мне подошёл парень и сделал предложение. Что я ему сказал? Я ответил «дайте мне миллион долларов, а я пропущу 70 голов». Ничего, после этого он мне не сказал. Кроме того, во всей Аргентине, я думаю, не было миллион долларов», — приводит слова Гатти Infobae.

Уго Гатти защищал цвета «Ривер Плейт» с 1964 по 1968 год, а затем выступал за «Бока» с 1976 до 1988 года.

За национальную команду Аргентины он выступал с 1967 по 1977 год. За это время он принял участие в 18 матчах.