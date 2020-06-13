«Валенсия» включилась в борьбу за защитника «Реала» Регилона

«Валенсия» проявляет интерес к защитнику «Реала» Серхио Регилону, сообщает Fichajes.net.

По данным источника, трансфер игрока может состояться в летнее трансферное окно. На данный момент Регилон выступал за «Севилью» на правах аренды. Сообщается, что наставник «Реала» Зинедин Зидан всё ещё не рассчитывает на футболиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Регилону проявляет «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Регилон принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и 4 результативные передачи.

Регилон является воспитанником «Реала», за который выступает с 2015 года. За три года в стане «сливочных» защитник преимущественно играл за вторую команду клуба, а также успел дважды отправиться в аренду.