«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, Цзю назвал главную слабость Хабиба. Главное к утру

Сёмин рассказал о несостоявшемся трансфере Дзюбы в «Локомотив», «Барселона» и «Милан» поспорят за Алексея Шведа, Кокорин сообщил о том, что он осознал в тюрьме и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Боксёрша Фукс оправдана по делу о допинге, так как он попал в организм половым путём.
2. Александр Кокорин: тюрьма меня ничему не научила.
3. «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
4. Костя Цзю рассказал о главной слабости Хабиба Нурмагомедова.
5. «Либо помру, либо буду работать». Юрий Розанов рассказал о борьбе с раком.
6. Кавани хочет получать в новом клубе не менее € 12 млн. «Интер» не готов столько платить.
7. «Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание Алексея Шведа.
8. Сёмин: разговаривал с Дзюбой. Он был не против перейти в «Локомотив».
9. Геркус: Дзюба и «Тоттенхэм» — это не чушь. Достоверно знаю, что Моуринью его хотел.
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