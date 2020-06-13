Арбелоа: Азар вернулся после травмы, как самолёт, с ним мы выиграем много матчей

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал возвращение к тренировкам бельгийского форварда Эдена Азара.



«Считаю, «Реалу» нужно поберечь Асенсио и давать ему игровые минуты постепенно. С ним нужно быть осторожнее, ведь это не Азар, который вернулся, словно самолёт. С Эденом мы выиграем много матчей.



Думаю, в стартовом составе на первый матч с «Эйбаром» не будет много изменений, но уже потом Зидан будет делать три или четыре изменения в каждом матче. Метод ротации Зидана вернётся», – приводит слова Арбелоа Goal.com со ссылкой на Real Madrid TV.



В текущем сезоне Эден Азар провёл за мадридский клуб 10 матчей в чемпионате Испании — бельгиец забил один гол и отдал четыре ассиста.