Арбелоа: Азар вернулся после травмы, как самолёт, с ним мы выиграем много матчей
Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал возвращение к тренировкам бельгийского форварда Эдена Азара.
«Считаю, «Реалу» нужно поберечь Асенсио и давать ему игровые минуты постепенно. С ним нужно быть осторожнее, ведь это не Азар, который вернулся, словно самолёт. С Эденом мы выиграем много матчей.
Думаю, в стартовом составе на первый матч с «Эйбаром» не будет много изменений, но уже потом Зидан будет делать три или четыре изменения в каждом матче. Метод ротации Зидана вернётся», – приводит слова Арбелоа Goal.com со ссылкой на Real Madrid TV.
В текущем сезоне Эден Азар провёл за мадридский клуб 10 матчей в чемпионате Испании — бельгиец забил один гол и отдал четыре ассиста.
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