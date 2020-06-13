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Криштиану Роналду отреагировал на выход «Ювентуса» в финал Кубка Италии

Криштиану Роналду отреагировал на выход «Ювентуса» в финал Кубка Италии
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча с «Миланом» (0:0) прокомментировал выход туринского клуба в финал Кубка Италии.

«Рестарт был другим, но мы достигли цели. Рим, вот и мы», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».

Первая встреча 1/2 финала Кубка Италии завершилась вничью — 1:1. Таким образом, в финал турнира вышла «старая синьора», забив один мяч на выезде.

В финале розыгрыша Кубка Италии команда Маурицио Сарри сыграет с победителем пары «Интер» — «Наполи». В первом матче полуфинала, который состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро», победу одержали гости — 1:0. Ответная встреча состоится в Неаполе на арене «Сан-Паоло» сегодня, 13 июня, начало — в 22:00 мск.

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