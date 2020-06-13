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Член правления «Барселоны» прокомментировал слухи о предложении «МЮ» по 17-летнему Фати

Член правления «Барселоны» прокомментировал слухи о предложении «МЮ» по 17-летнему Фати
Футбол / Англия 0

Член правления «Барселоны» Хавьер Вилайолана прокомментировал слухи о желании «Манчестер Юнайтед» заполучить юного таланта каталонского клуба Ансу Фати. Ранее сообщалось о предложении в размере € 100 млн и последующем отказе «блаугранас».

«Если говорить о „Барселоне“, то и речи о продаже Фати не может быть. Мы ни с кем не вели переговоров по этому поводу.

Мы не продаём игроков из академии для заработка денег, да и в принципе не рассматриваем продажу игроков, которые являются фундаментом первой команды», — цитирует Вилайолану Sky Sports со ссылкой на Sport.es.

17-летний Фати является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард в 16 матчах испанской Примеры забил 4 мяча, отдал 1 результативную передачу и получил две жёлтые карточки.

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