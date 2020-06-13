«Герта» — «Айнтрахт»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 13 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 31-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Айнтрахт». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Герта» — «Айнтрахт» на «Чемпионате»
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 30 туров «Герта», набрав 38 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» (35) — на 11-м месте.
- 13 июня 2020
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