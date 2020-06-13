Руслан Магаль продлил контракт с «Торпедо»

«Торпедо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Русланом Магалём. Новое соглашение 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитано на один сезон. Предыдущий контракт истёк 25 мая 2020 года.



Магаль стал игроком «Торпедо» летом 2019 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник принял участие в 27 матчах за московский клуб, однако не сумел отметиться результативными действиями. Магаль играл в составе «Сочи», «Сибири», «Балтики» и других команд.



Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. Московское «Торпедо», набрав 53 очка в 27 матчах, заняло четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ и не сумело выйти в РПЛ.

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