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Руслан Магаль продлил контракт с «Торпедо»

Руслан Магаль продлил контракт с «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Торпедо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Русланом Магалём. Новое соглашение 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитано на один сезон. Предыдущий контракт истёк 25 мая 2020 года.

Магаль стал игроком «Торпедо» летом 2019 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник принял участие в 27 матчах за московский клуб, однако не сумел отметиться результативными действиями. Магаль играл в составе «Сочи», «Сибири», «Балтики» и других команд.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. Московское «Торпедо», набрав 53 очка в 27 матчах, заняло четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ и не сумело выйти в РПЛ.

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