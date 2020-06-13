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«Сельта» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Сельта» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 13 июня, состоится матч «Сельта» – «Вильярреал». Встреча 28-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. В бригаду войдут ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Хосе Антонио Гарридо Ромеро. Резервный рефери – Педро Эухенио Муньос Пьедра.

«Вильярреал», набрав 38 очков в 27 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (26) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набрав 58 очков. В тройку лидеров входит «Реал» (56) и «Севилья» (50).

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

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