Неймар вернётся в Париж 13 июня

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вернётся в Париж сегодня, 13 июня, сообщает L'Equipe.



Напомним, во время карантина из-за пандемии коронавируса Неймар находился на родине, в Бразилии. «ПСЖ» рекомендовал игрокам вернуться во Францию до 15 июня, чтобы избежать обязательного двухнедельного карантина. Таким образом, Неймар сможет возобновить тренировки вместе с парижской командой 22 июня.



Чемпионат Франции завершён досрочно, «Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе. В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

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