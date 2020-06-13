Александр Рязанцев: хотелось бы попасть в РПЛ именно с «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал о планах на будущее. В начале июня 33-летний футболист подписал новый контракт с московским клубом.
«Завершить карьеру в „Торпедо“, воспитанником которого являюсь? Это было бы отличное завершение истории, но пока об этом говорить рано. Спортивная составляющая всё равно на первом месте. Если «Торпедо» будет бороться за выход в РПЛ, а в идеале — играть в высшей лиге, с удовольствием буду развиваться вместе с командой. В нынешних условиях сложно загадывать, что будет завтра. Чувствую себя отлично, здоровье позволяет играть на высоком уровне. Два года — не предел. Надеюсь, ещё не раз обсуждать условия договора с «Торпедо».
Амбиции играть за команду РПЛ всегда были, есть и будут. Хотя на данный момент хотелось бы попасть в РПЛ именно с «Торпедо». В 2018 году до перехода в «Химки» были предложения клубов РПЛ из нижней части турнирной таблицы. Рассчитывал на тот момент на большее, всем отказал. Но в итоге оказался в подмосковном клубе», — цитирует Рязанцева Sportbox.
- 13 июня 2020
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