Крауч: если «Ливерпуль» подпишет Де Брёйне, то выиграет АПЛ, ЛЧ и скачки Grand National
Бывший игрок сборной Англии 39-летний Питер Крауч поделился мыслями о теоретическом трансфере игрока «Ман Сити» Кевина Де Брёйне в «Ливерпуль».
«О, какой же радостью был бы этот переход. Если бы „Ливерпуль“ подписал Кевина, то выиграл бы в следующем году АПЛ, Лигу чемпионов и скачки Grand National. Но он стоит денег. Знаете, если каждый из фанатов скинется по £ 10, возможно, клубу хватит этих денег на Де Брёйне.
Впрочем, „Ливерпуль“ не нуждается в невероятных ресурсах. Их спортивного директора Майкла Эдвардса знаю ещё по работе в „Портсмуте“ — он проводит классную селекционную работу. Сейчас в клубе не только крутой состав, но и приятный персонал. В целом на тренировочной базе царит полная гармония», — цитирует Крауча Daily Mail.
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- 13 июня 2020
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