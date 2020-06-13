Андрей Ярмоленко поддержал акцию «Жизни чёрных важны»

Украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко на своей странице в «Инстаграме» поддержал акцию Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

Фото: «Инстаграм» Андрея Ярмоленко

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате задержания полицейских. Один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, надавив на шею, и удерживал в таком положении несколько минут. После смерти Флойда массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Знаменитости, организации и пользователи соцсетей участвуют в акции с хештегом «Жизни чёрных важны» (#BlackLivesMatter).



Ранее стало известно, что в первых 12 матчах английской Премьер-лиги после рестарта игроки будут выступать в футболках, на которых вместо фамилий будет размещён слоган «Жизни чёрных важны».