«Бавария» — «Боруссия» М: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 13 июня, состоится матч «Бавария» – «Боруссия» М. Встреча 31-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
После 30 туров «Бавария», набрав 70 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (56) — на 4-м месте. В тройку лидеров входят дортмундская «Боруссия» (63) и «РБ Лейпциг» (62).
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
- 13 июня 2020
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