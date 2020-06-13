Мертенс заявил руководству «Барселоны», что не намерен сидеть в запасе

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс не желает переходить в «Барселону» в качестве запасного игрока. Как сообщает Nieuwsblad, об этом представители футболиста проинформировали руководство каталонского клуба, которое рассматривает Мертенса в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу из «Интера».



Невзирая на 33-летний возраст, Мертенс приложит максимум усилий для пападания в состав сборной Бельгии на грядущий чемпионат Европы. В случае перехода в «Барселону» шансы на это понизятся по причине того, что футболист не будет ключевым игроком.



Ранее спортивный директор «Наполи» анонсировал продление контракта с Мертенсом. В то же время СМИ сообщили о нежелании «Барселоны» выкупать Мартинеса у «Интера» за € 111 млн. Если каталонцы всё же решатся на трансфер Мартинеса, Мертенс может перейти из «Наполи» в «Интер», где завоевать место в составе ему будет значительно проще.