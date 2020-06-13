Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Ман Сити» готовы организовать «Ливерпулю» чемпионский коридор на своём стадионе

Игроки «Ман Сити» готовы организовать «Ливерпулю» чемпионский коридор на своём стадионе
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и его подопечные организуют «Ливерпулю» чемпионский коридор, если мерсисайдский клуб оформит чемпионство накануне матча с «Сити», сообщает Mirror.

На момент паузы в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» опережал «Сити» на 25 очков. Для досрочного оформления первого с сезона-1989/1990 чемпионского титула красным необходимо набрать шесть очков в оставшихся девяти матчах чемпионата.

В ближайших двух турах «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас». Матч с «Сити» — следом. Теоретически, если обе команды одержат по две победы, первый матч в ранге чемпионов АПЛ текущего сезона подопечные Юргена Клоппа проведут именно на стадионе «Манчестер Сити».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020