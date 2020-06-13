Игроки «Ман Сити» готовы организовать «Ливерпулю» чемпионский коридор на своём стадионе
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и его подопечные организуют «Ливерпулю» чемпионский коридор, если мерсисайдский клуб оформит чемпионство накануне матча с «Сити», сообщает Mirror.
На момент паузы в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» опережал «Сити» на 25 очков. Для досрочного оформления первого с сезона-1989/1990 чемпионского титула красным необходимо набрать шесть очков в оставшихся девяти матчах чемпионата.
В ближайших двух турах «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас». Матч с «Сити» — следом. Теоретически, если обе команды одержат по две победы, первый матч в ранге чемпионов АПЛ текущего сезона подопечные Юргена Клоппа проведут именно на стадионе «Манчестер Сити».
- 13 июня 2020
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