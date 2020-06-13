Супруга Игнашевича: быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста

Наталья Игнашевич, супруга экс-капитана сборной России, ныне главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича, отметила, что из-за тренерской деятельности муж стал меньше времени уделять семье.



«Наверное, быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста. Дело не в переживаниях. Просто теперь у Сергея физически остаётся на семью гораздо меньше времени. Раньше он заканчивал тренировку и мог отдыхать. А сейчас анализирует каждое занятие, готовит следующее, созванивается со всеми помощниками. Они постоянно что-то планируют, обсуждают.



В общем, эта работа включает в себя не только тренировки и матчи, но и то, что между ними. Пока муж не совсем научился перераспределять полномочия: во всём хочет участвовать и разбираться, поэтому уделяет уйму времени», — приводит слова Натальи Игнашевич «Комсомольская правда».

Игнашевич — о фильме «Последний танец»: лидер должен тащить за собой партнёров к цели