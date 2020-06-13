Уго Льорис — о неудачном сезоне: такое случается, если до этого прыгнул выше головы

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис прокомментировал неудачные выступления команды в нынешнем сезоне.
«Нужно быть откровенным, у „Тоттенхэма“ сейчас плохие позиции. На четыре очка отстаём от „Манчестер Юнайтед“, на семь — от „Челси“. Сейчас не имеем права проигрывать. Особенно когда встречаемся с прямым конкурентом типа „МЮ“ («Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся 19 июня. — Прим. «Чемпионата»). Матч будет иметь решающее значение в итоговой турнирной таблице. Впереди девять матчей, финишный спурт, который нужно пройти уверенно.
Неудачный сезон? Всегда есть такой риск, когда прыгаете выше головы, как было с нами в прошлом сезоне. Финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне… У нас практически не было времени на восстановление.
Цепочка событий повлекла за собой травмы, неудачные результаты, смену тренера… Бывают сезоны, когда всё складывается против тебя. Таковы реалии", — цитирует Льориса Sky Sports.
- 13 июня 2020
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