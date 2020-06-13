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Марко Николич: у «Локомотива» впереди восемь матчей — восемь финалов

Марко Николич: у «Локомотива» впереди восемь матчей — восемь финалов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от знакомства с командой. Сегодня, 13 июня, Николич провёл первую тренировку с игроками в Баковке. Специалист прилетел в Москву в конце мая, но не мог приступить к работе, будучи на двухнедельном карантине.

«Очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, работниками клуба и начать тренировочный процесс.

Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придём 22 июля. Все мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива».

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