Марко Николич: у «Локомотива» впереди восемь матчей — восемь финалов

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от знакомства с командой. Сегодня, 13 июня, Николич провёл первую тренировку с игроками в Баковке. Специалист прилетел в Москву в конце мая, но не мог приступить к работе, будучи на двухнедельном карантине.
«Очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, работниками клуба и начать тренировочный процесс.
Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придём 22 июля. Все мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива».
- 13 июня 2020
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