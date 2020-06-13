Марко Николич: через два месяца буду хорошо говорить на русском языке
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич отметил, что понимает русскую речь, однако планирует совершенствовать языковые навыки.
«Сейчас могу чуть-чуть говорить по-русски. Понимаю, когда кто-то говорит по-русски, но медленно. Думаю, через два месяца буду хорошо говорить на русском языке», — сказал Николич в интервью клубной пресс-службе.
Сегодня, 13 июня, Николич провёл первую тренировку с игроками в Баковке. Специалист прилетел в Москву в конце мая, но не мог приступить к работе, будучи на двухнедельном карантине.
На посту наставника «Локомотива» Николич сменил Юрия Сёмина, который тренировал команду с 2016 года, а до этого возглавлял её трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й.
Марко Николич: у «Локомотива» впереди восемь матчей — восемь финалов
- 13 июня 2020
-
15:52
-
15:30
-
15:29
-
15:13
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:31
-
13:30
-
13:08
-
12:54
-
12:33
-
12:29
-
12:07
-
11:50
-
11:40
-
11:33
-
11:14
-
11:03
-
10:50
-
10:33
-
10:13
-
10:08
-
09:59
-
09:56
-
09:37
-
09:35
-
09:20
-
08:54
-
08:41
Партнерский контент