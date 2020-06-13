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Марко Николич: через два месяца буду хорошо говорить на русском языке

Марко Николич: через два месяца буду хорошо говорить на русском языке
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич отметил, что понимает русскую речь, однако планирует совершенствовать языковые навыки.

«Сейчас могу чуть-чуть говорить по-русски. Понимаю, когда кто-то говорит по-русски, но медленно. Думаю, через два месяца буду хорошо говорить на русском языке», — сказал Николич в интервью клубной пресс-службе.

Сегодня, 13 июня, Николич провёл первую тренировку с игроками в Баковке. Специалист прилетел в Москву в конце мая, но не мог приступить к работе, будучи на двухнедельном карантине.

На посту наставника «Локомотива» Николич сменил Юрия Сёмина, который тренировал команду с 2016 года, а до этого возглавлял её трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й.

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