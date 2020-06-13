Тренер «Мальорки» — о матче 1-го круга: Месси был зол и сказал, что «Барса» забьёт нам 7

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено вспомнил матч первого круга чемпионата Испании с «Барселоной». Его подопечные проиграл со счётом 2:5.
«После того матча игроки обвинили меня в крупном поражении. Они сказали, что я разозлил Месси, что и стало причиной разгрома.
Тогда Лео действительно был зол — в перерыве он сказал, что „Барса“ забьёт нам семь голов. Да, они не сделали этого, но Месси оформит хет-трик.
Безусловно, Лионель — лучший игрок в мире. Только взгляните на его возможности, стремление к результату! Талант. Гений.
Думаю, больше не буду ругаться с Лео — на пользу команде это, как показывает практика, не идёт», — цитирует Морено Marca.
Матч второго круга чемпионата Испании между «Барселоной» и «Мальоркой» состоится сегодня, 13 июня.
- 13 июня 2020
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:33
-
16:30
-
16:24
-
16:07
-
15:52
-
15:30
-
15:29
-
15:13
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:31
-
13:30
-
13:08
-
12:54
-
12:33
-
12:29
-
12:07
-
11:50
-
11:40
-
11:33
-
11:14
-
11:03
-
10:50
-
10:33
-
10:13
-
10:08