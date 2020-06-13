Тренер «Мальорки» — о матче 1-го круга: Месси был зол и сказал, что «Барса» забьёт нам 7

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено вспомнил матч первого круга чемпионата Испании с «Барселоной». Его подопечные проиграл со счётом 2:5.



«После того матча игроки обвинили меня в крупном поражении. Они сказали, что я разозлил Месси, что и стало причиной разгрома.



Тогда Лео действительно был зол — в перерыве он сказал, что „Барса“ забьёт нам семь голов. Да, они не сделали этого, но Месси оформит хет-трик.



Безусловно, Лионель — лучший игрок в мире. Только взгляните на его возможности, стремление к результату! Талант. Гений.



Думаю, больше не буду ругаться с Лео — на пользу команде это, как показывает практика, не идёт», — цитирует Морено Marca.



Матч второго круга чемпионата Испании между «Барселоной» и «Мальоркой» состоится сегодня, 13 июня.