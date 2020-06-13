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«Локомотив» и «Тамбов» проведут товарищеский матч 14 июня

«Локомотив» и «Тамбов» проведут товарищеский матч 14 июня
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что игроки тамбовской команды проведут товарищеский матч с московским «Локомотивом» завтра, 14 июня.

«Завтра точно играем с „Локомотивом“, команда сегодня приезжает в Москву. Больше товарищеских матчей у нас не будет, через неделю уже возобновление чемпионата. После матча вернёмся в Тамбов, потренируемся, а потом улетаем в Уфу», — приводит слова Худякова «Р-Спорт».

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в Российской Премьер-лиге был приостановлен. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. В первом матче после паузы «Локомотив» встречается с «Оренбургом», а «Тамбов» — с «Уфой». Оба матча состоятся 21 июня.

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