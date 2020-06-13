Защитник «Шахтёра» Исмаили порвал крестообразные связки и пропустит полгода

Бразильский защитник донецкого «Шахтёра» Исмаили получил серьёзную травму во время тренировки украинской команды. У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.



В ближайшее время Исмаили предстоит операция. На восстановление ему понадобится до шести месяцев, сообщает официальный сайт клуба.



В сезоне-2019/2020 бразилец провел 21 матч в украинской Премьер-лиге, забил два мяча и отдал пять результативных передач. На его счету шесть матчей в Лиге чемпионов и три — в Лиге Европы.



Напомним, за «Шахтёр» Исмаили выступает с 2013 года, переехав в Украину из португальской «Браги». В последние годы ходят слухи о возможной натурализации 30-летнего бразильца в сборной Украины.