Зидан: Азар и Асенсио готовы сыграть с «Эйбаром»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» рассказал о состоянии игроков мадридской команды Марко Асенсио и Эдена Азара.
«Хорошая новость заключается в том, что у Азара и Асенсио было достаточно времени подготовиться, как и у других футболистов. Асенсио и Азар тренируются в обычном режиме, оба готовы играть. Это отличная новость для «Реала», — приводит слова Зидана Marca.
Матч 28-го тура испанской Примеры «Реал» — «Эйбар» состоится завтра, 14 июня, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 20:30 мск. Мадридский «Реал» набрал 56 очков в 27 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (27) — на 16-м месте.
- 13 июня 2020
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:33
-
16:30
-
16:24
-
16:07
-
15:52
-
15:30
-
15:29
-
15:13
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:31
-
13:30
-
13:08
-
12:54
-
12:33
-
12:29
-
12:07
-
11:50
-
11:40
-
11:33
-
11:14
-
11:03
-
10:50
-
10:33
-
10:13
-
10:08
Партнерский контент