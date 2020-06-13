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Зидан: Азар и Асенсио готовы сыграть с «Эйбаром»

Зидан: Азар и Асенсио готовы сыграть с «Эйбаром»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» рассказал о состоянии игроков мадридской команды Марко Асенсио и Эдена Азара.

«Хорошая новость заключается в том, что у Азара и Асенсио было достаточно времени подготовиться, как и у других футболистов. Асенсио и Азар тренируются в обычном режиме, оба готовы играть. Это отличная новость для «Реала», — приводит слова Зидана Marca.

Матч 28-го тура испанской Примеры «Реал» — «Эйбар» состоится завтра, 14 июня, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 20:30 мск. Мадридский «Реал» набрал 56 очков в 27 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (27) — на 16-м месте.

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