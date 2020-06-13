Фёдор Смолов — в запасе «Сельты» на матч с «Вильярреалом»

«Сельта» опубликовала стартовый состав на матч 28-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Российский нападающий Фёдор Смолов начнёт встречу на скамейке запасных.
«Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Папе Шейх, Брадарич, Рафинья, С. Мина, Аспас, Эрнандес.
Запасные: Вильяр, Д. Суарес, Йокушлу, Бельтран, Смолов, Систо, Хунка, Джакобо, Айду, К. Васкес, Мендес, Г. Фернандес.
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Жерар Морено, Касорла, Иборра, Пако Алькасер, Альберто Морено, Замбо-Ангисса, Гомес.
Запасные: Фернандес, Чуквезе, Тригерос, Морланес, Кинтилья, Чакла, Онтиверос, Лосано, Баэна, Фер Ниньо, Мигель, Бакка.
Матч 28-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал» состоится сегодня на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 18:00 мск. «Сельта» набрала 26 очков в 27 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (38) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (58).
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