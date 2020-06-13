«Эспаньол» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании
В матче 28-го тура испанской Примеры каталонский «Эспаньол» принимал «Алавес» из Витории. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник «Эспаньола» Бернардо Эспиноса, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв с паса форварда Адриана Эмбарбы. На 47-й минуте преимущество каталонцев увеличил нападающий У Лэй, которому ассистировал Эмбарба.
«Эспаньол», набрав 23 очка, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (32) — 14-е.
В 29-м туре Примеры барселонская команда 16 июня на выезде сыграет с «Хетафе», а клуб из Витории 18 июня дома примет «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.
Испания - Примера. 28-й тур
13 июня 2020, суббота. 15:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 0
Алавес
Витория
1:0 Эспиноса – 45+3' 2:0 Лэй – 47'
Удаления: нет / Пачеко – 19'
Стоичков: отдал бы свою «Золотую бутсу», чтобы увидеть Месси чемпионом мира
- 13 июня 2020
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:33
-
16:30
-
16:24
-
16:07
-
15:52
-
15:30
-
15:29
-
15:13
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:31
-
13:30
-
13:08
-
12:54
-
12:33
-
12:29
-
12:07
-
11:50
-
11:40
-
11:33
-
11:14
-
11:03
-
10:50
-
10:33
-
10:13
-
10:08
Партнерский контент