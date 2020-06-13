Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эспаньол» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании

«Эспаньол» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура испанской Примеры каталонский «Эспаньол» принимал «Алавес» из Витории. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Эспаньола» Бернардо Эспиноса, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв с паса форварда Адриана Эмбарбы. На 47-й минуте преимущество каталонцев увеличил нападающий У Лэй, которому ассистировал Эмбарба.

«Эспаньол», набрав 23 очка, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (32) — 14-е.

В 29-м туре Примеры барселонская команда 16 июня на выезде сыграет с «Хетафе», а клуб из Витории 18 июня дома примет «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.

Испания - Примера. 28-й тур
13 июня 2020, суббота. 15:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 0
Алавес
Витория
1:0 Эспиноса – 45+3'   2:0 Лэй – 47'
Удаления: нет / Пачеко – 19'
Стоичков: отдал бы свою «Золотую бутсу», чтобы увидеть Месси чемпионом мира
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020