«Эспаньол» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании

В матче 28-го тура испанской Примеры каталонский «Эспаньол» принимал «Алавес» из Витории. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Эспаньола» Бернардо Эспиноса, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв с паса форварда Адриана Эмбарбы. На 47-й минуте преимущество каталонцев увеличил нападающий У Лэй, которому ассистировал Эмбарба.

«Эспаньол», набрав 23 очка, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (32) — 14-е.

В 29-м туре Примеры барселонская команда 16 июня на выезде сыграет с «Хетафе», а клуб из Витории 18 июня дома примет «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.