Линекер — о столкновениях фанатов с полицией: это не болельщики. Они портят футбол

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал столкновения футбольных болельщиков с полицией во время протестов в Лондоне.
«Я свидетель подобного дерьма каждое лето на футбольных турнирах уже более 30 лет. Удручает, что такое ассоциируется с футболом. Даже когда нет матчей, связь с футболом остаётся. Эти люди не являются футбольными фанатами. Они разрушают футбол для поклонников этого спорта», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».
Сегодня, 13 июня, футбольные болельщики вышли на улицы столицы Великобритании, чтобы «охранять» памятники от активистов движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Последние ранее призвали снести ряд монументов, олицетворяющих рабство и расизм. Некоторые статуи были испорчены краской и надписями.
Власти города уже поместили памятники в специальные защитные коробки и пообещали рассмотреть вопрос, чтобы демонтировать некоторые из них.
- 13 июня 2020
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