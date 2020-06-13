Линекер — о столкновениях фанатов с полицией: это не болельщики. Они портят футбол

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал столкновения футбольных болельщиков с полицией во время протестов в Лондоне.

«Я свидетель подобного дерьма каждое лето на футбольных турнирах уже более 30 лет. Удручает, что такое ассоциируется с футболом. Даже когда нет матчей, связь с футболом остаётся. Эти люди не являются футбольными фанатами. Они разрушают футбол для поклонников этого спорта», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 13 июня, футбольные болельщики вышли на улицы столицы Великобритании, чтобы «охранять» памятники от активистов движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Последние ранее призвали снести ряд монументов, олицетворяющих рабство и расизм. Некоторые статуи были испорчены краской и надписями.

Власти города уже поместили памятники в специальные защитные коробки и пообещали рассмотреть вопрос, чтобы демонтировать некоторые из них.