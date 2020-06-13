«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется хавбеком «Ростова» Норманном

«Манчестер Юнайтед» сохранил интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну, утверждает Daiy Express.
Манкунианцы хотят усилить линию полузащиты. В качестве основных кандидатов рассматриваются Донни ван де Бек («Аякс»), Джек Грилиш («Астон Вилла») и Сауль («Атлетико»). Однако главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, работавший с Норманном в «Мольде», считает его более дешёвой альтернативой вышеназванным игрокам.
В октябре 2019 года уже сообщалось об интересе «МЮ» к Норманну. За развитием Норманна следили «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья». «Ростов» оценивал норвежца в £ 15–20 млн (€ 16,7–22 млн).
Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, «Ростов» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Болоньи» Годфреду Донсе, который провёл сезон-2019/2020 на правах аренды в бельгийском «Серкль Брюгге». Этот вариант может быть рассмотрен в случае ухода Норманна.
- 13 июня 2020
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