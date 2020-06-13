Фавр получил травму, празднуя гол Холанда на последней минуте

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр получил травму в концовке матча 31-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» (1:0).
После гола на последней минуте матча, забитым Эрлингом Холандом, Фавр несколько раз подпрыгнул, однако затем захромал и схватился за левую ногу.
В 31-м туре Бундеслиги состоялся матч «Фортуна» – «Боруссия» Д. Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эспирит-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол забил нападающий Эрлинг Холанд на последней минуте встречи. Мануэль Аканджи навесил в штрафную, Холанд оторвался от опекуна и головой переправил мяч в сетку ворот.
После 31 тура дортмундская «Боруссия», набрав 66 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Фортуна» (28) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.
- 13 июня 2020
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