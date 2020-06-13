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«Наполи» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Италии начнётся в 22:00

«Наполи» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Италии начнётся в 22:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 13 июня, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» – «Интер». Встреча пройдёт в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут Стефано Дель Джоване и Дарио Чеккони. Резервный рефери — Маурицио Мариани.

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии, который состоялся в Милане на арене «Сан-Сиро» 12 февраля, победу одержал «Наполи» — 1:0. Автором единственного гола стал хавбек гостей Фабиан Руис с паса защитника Джованни Ди Лоренцо.

Победитель противостояния «Наполи» — «Интер» выйдет в финал турнира, где встретится с туринским «Ювентусом».

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