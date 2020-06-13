Марко Николич: моя философия в том, что моя команда для меня — лучшая в мире

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о своей философии игры.



«Мы постараемся создать хорошую атмосферу. «Локомотив» — хорошая команда, и я надеюсь, что все игроки будут здоровы. Сейчас очень важно, чтобы мы не теряли футболистов из-за травм, потому что предстоит сыграть много матчей за короткий промежуток времени. Нам нужны все. У нас есть чёткая задача, которую мы должны выполнить.

Это очень хорошая команда. Команда, которая стала чемпионом два года назад и заняла второе место в прошлом сезоне, играла очень хорошие матчи. Этого невозможно добиться без классных футболистов. У команды есть опыт, есть сплав молодых и опытных игроков. Моя философия заключается в том, что моя команда для меня — лучшая в мире», — сказал Николич в интервью клубной пресс-службе.



Сегодня, 13 июня, Николич провёл первую тренировку с игроками в Баковке. Специалист прилетел в Москву в конце мая, но не мог приступить к работе, будучи на двухнедельном карантине.



На посту наставника «Локомотива» Николич сменил Юрия Сёмина, который тренировал команду с 2016 года, а до этого возглавлял её трижды — с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й.