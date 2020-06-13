Лев Яшин претендует на попадание в символическую сборную чемпионатов Европы по версии BBC

BBC Sport предложил своим пользователям составить символическую сборную лучших игроков в истории чемпионатов Европы. В список футболистов вошёл знаменитый голкипер сборной СССР Лев Яшин.
Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Петер Шмейхель (Дания), Дэвид Симен (Англия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Лев Яшин (СССР), Дино Дзофф (Италия).
Защитники: Франц Беккенбауэр (ФРГ), Андреас Бреме (ФРГ, Германия), Марсель Десайи (Франция), Рональд Куман (Нидерланды), Филипп Лам (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Пепе (Португалия), Карлес Пуйоль (Испания), Серхио Рамос (Испания), Франк Райкард (Нидерланды), Маттиас Заммер (Германия), Лилиан Тюрам (Франция).
Хавбеки: Сеск Фабрегас (Испания), Луиш Фигу (Португалия), Пол Гаскойн (Англия), Ален Жиресс (Франция), Рууд Гуллит (Нидерланды), Андрес Иньеста (Испания), Бриан Лаудруп (Дания), Лотар Маттеус (ФРГ, Германия), Павел Недвед (Чехия), Андреа Пирло (Италия), Мишель Платини (Франция), Аарон Рэмзи (Уэльс), Давид Сильва (Испания), Жан Тигана (Франция), Хави (Испания), Тео Загоракис (Греция), Зинедин Зидан (Франция).
Форварды: Антуан Гризманн (Франция), Тьерри Анри (Франция), Златан Ибрагимович (Швеция), Юрген Клинсман (ФРГ, Германия), Герд Мюллер (ФРГ), Криштиану Роналду (Португалия), Алан Ширер (Англия), Фернандо Торрес (Испания), Марко ван Бастен (Нидерланды).
Принять участие в голосовании можно на сайте BBC.
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