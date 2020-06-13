«Сельта» с Фёдором Смоловым проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании
В матче 28-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Вильярреал». Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «Вильярреала» Ману Тригерос, отправив мяч в ворота соперника на первой добавленной ко второму тайму минуте.
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов начал матч на скамейке запасных. На 81-й минуте 30-летний футболист вступил в игру, заменив форварда Санти Мину.
«Вильярреал», набрав 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» (26) — на 17-м.
В 29-м туре Примеры «Вильярреал» 16 июня дома примет «Мальорку», а «Сельта» 17 июня на выезде сыграет с «Вальядолидом».
Испания - Примера. 28-й тур
13 июня 2020, суббота. 18:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Тригерос – 90+1'
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