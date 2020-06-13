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Убитый полицейским мексиканец «забил» гол после своей смерти

Убитый полицейским мексиканец «забил» гол после своей смерти
Футбол / Прочие турниры 0

Одноклубники футболиста юношеской команды «Монтеррея» Александера Мартинеса, убитого полицейским, провели для него необычную церемонию прощания в футбольном зале.

Друзья поставили гроб с телом 16-летнего игрока перед воротами. Футболисты разыграли мяч, и сделали так, чтобы он рикошетом от гроба залетел в ворота. После забитого мяча все игроки подбежали к Мартинесу, чтобы отпраздновать гол. Видео опубликовал в своём «Твиттере» спортивный комментатор Гильермо Шутц.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Мартинеса застрелил местный полицейский, приняв его за торговца наркотиками. При этом был ранен 15-летний друг футболиста. Губернатор мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат обещал провести расследование смерти футболиста.

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