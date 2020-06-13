Аджоев — о победе «Арсенала» над ЦСКА: думаю, все довольны

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с московским ЦСКА (3:2).
«Такая товарищеская игра очень важна. Была большая пауза, поэтому нужно обязательно иметь игровую практику, чтобы набрать форму. Показали хорошую игру и мы, и ЦСКА. Это очень важно перед возобновлением чемпионата. Думаю, все довольны, и самое главное, что обошлось без травм», — сказал Аджоев.
Сегодня, 13 июня, основная команда московского ЦСКА провела товарищеский матч с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «оружейников». В составе ЦСКА мячи забили полузащитники Иван Обляков и Кристиян Бистрович. Авторами голов «Арсенала» стали защитник Максим Володько, а также хавбеки Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» (28) — седьмое.
- 13 июня 2020
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