Полиция сняла с Хадсона-Одои обвинения в изнасиловании

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои, задержанный 17 мая по обвинению в изнасиловании, заявил, что полиция прекратила расследование.

«Тогда как во всём мире происходят серьёзные события, вы, наверное, слышали о серьёзных обвинениях, которые были выдвинуты против. Я не комментировал ситуацию, полностью помогал полиции в их расследовании. Знал, что наступит день, когда моё имя вновь будет незапятнанным.



После тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать дальнейших действий в отношении меня. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот трудный период. Я понял, что быть футболистом и играть за один из лучших клубов мира — большая ответственность. В будущем постараюсь использовать статус игрока «Челси», чтобы стать примером для подражания», – написал футболист на своей странице в «Твиттере».

Напомним, столичные полицейские и скорая помощь были вызваны в квартиру 19-летнего спортсмена в Западном Лондоне в 3:35 утра в воскресенье, 17 мая, после сообщения о плохом самочувствии девушки, с которой футболист проводил время. Девушка была доставлена в больницу, а Хадсон-Одои был задержан на месте происшествия. Уже днём того же дня в квартире футболиста произвели обыск.