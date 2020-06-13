Полиция сняла с Хадсона-Одои обвинения в изнасиловании

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои, задержанный 17 мая по обвинению в изнасиловании, заявил, что полиция прекратила расследование.
«Тогда как во всём мире происходят серьёзные события, вы, наверное, слышали о серьёзных обвинениях, которые были выдвинуты против. Я не комментировал ситуацию, полностью помогал полиции в их расследовании. Знал, что наступит день, когда моё имя вновь будет незапятнанным.
После тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать дальнейших действий в отношении меня. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот трудный период. Я понял, что быть футболистом и играть за один из лучших клубов мира — большая ответственность. В будущем постараюсь использовать статус игрока «Челси», чтобы стать примером для подражания», – написал футболист на своей странице в «Твиттере».
Напомним, столичные полицейские и скорая помощь были вызваны в квартиру 19-летнего спортсмена в Западном Лондоне в 3:35 утра в воскресенье, 17 мая, после сообщения о плохом самочувствии девушки, с которой футболист проводил время. Девушка была доставлена в больницу, а Хадсон-Одои был задержан на месте происшествия. Уже днём того же дня в квартире футболиста произвели обыск.
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