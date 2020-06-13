Денис Глушаков: каждый может любить, когда всё хорошо

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал пост о любви в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
«Каждый может любить, когда всё хорошо. И только единицы, несмотря ни на что…» — написал Глушаков.
Публикация Дениса Глушакова
Фото: «Инстаграм»
Денис выступает за «Ахмат» с 2019 года. Ранее хавбек защищал цвета московского «Спартака», иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, столичного «Локомотива» и московской «Ники». В национальной команде России Глушаков играл с 2011 по 2018 год.
В нынешнем сезоне Денис принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и трёх встречах Кубка России. 33-летний футболист записал в свой актив 4 гола.
Напомним, ранее сообщалось, что по окончании кампании-2019/2020 Глушаков может вернуться в «Спартак».
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